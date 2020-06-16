Сроки закрытия границ в Азербайджане продлены до 1 августа. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам Абдуллаевой, возобновление авиарейсов с Азербайджаном некоторыми странами возможно на основании соглашений: "Проводится работа по возвращению в Азербайджан граждан, временно находящихся за рубежом. Это поэтапный процесс. В период ужесточенного режима карантина приостановка процесса не планируется. Однако границы будут закрыты до 1 августа. Международные рейсы могут быть возобновлены в соответствии с взаимными договоренностями".