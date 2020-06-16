Оперативный штаб обсуждает вопрос в связи со сроками выпускных и вступительных экзаменов, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в период строгого карантинного режима будут перенесены выпускные и приемные экзамены.

«На следующей неделе Минобразования и ГЭЦ распространят заявление по этому вопросу», - сказала она, отметив возможность проведения экзаменов в Нахчыване.