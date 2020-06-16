Как будет работать общественный транспорт

В период ужесточенного режима карантина, наряду с метро, будут функционировать и автобусы. Никаких ограничений на работу общественного транспорта не будет, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"На личном транспорте будет разрешено передвигаться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение на работу, и только в рабочее время. В другое время передвижение автомобилей будет запрещено", - сказала Абдуллаева.