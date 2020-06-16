The Guardian: военные Китая и Индии несколько часов дрались без оружия
Военные Индии и Китая на границе выясняли отношения на кулаках, без применения оружия. Рукопашный бой длился несколько часов, сообщает The Guardian.
Военные дрались с помощью камней, железных прутьев и кулаков. В результате драки погибли 20 человек со стороны Индии.
Инцидент произошел в районе Гималайского хребта.
Soldiers fell to their deaths as India and China's troops fought with rocks https://t.co/0fMLbxy5no— The Guardian (@guardian) June 17, 2020