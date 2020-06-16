The Guardian: военные Китая и Индии несколько часов дрались без оружия

Военные Индии и Китая на границе выясняли отношения на кулаках, без применения оружия. Рукопашный бой длился несколько часов, сообщает The Guardian.

Военные дрались с помощью камней, железных прутьев и кулаков. В результате драки погибли 20 человек со стороны Индии.

Инцидент произошел в районе Гималайского хребта.

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