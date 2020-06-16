Оперштаб о ставшем «прорывом в лечении COVID-19» дексаметазоне

Применение дексаметазона в целях профилактики против коронавируса может вывести из строя иммунную систему человека. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«Поступает информация о том, что граждане интересуются в аптеках препаратом дексаметазон. Предупреждаем, что этот препарат категорически нельзя использовать в профилактических целях против коронавируса, так как это может вывести из строя иммунную систему», - сказал Байрамлы, отметив, что в Азербайджане применяются все лечебные протоколы в связи с вирусом.

«Дексаметазон не является каким-либо новшеством. Этот препарат всегда использовался как противовоспалительное средство», - подчеркнул он.

Отметим, что на этой неделе британские врачи заявили, что недорогой препарат дексаметазон позволяет до трети снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19. По словам руководителя исследованием профессора Питера Хорби, дексаметазон стал «первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19». В свою очередь, ВОЗ приветствовала проведенное британскими медиками исследование по применению дексаметазона при лечении COVID-19. А гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний препарата дексаметазон при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании «научным прорывом».