Председатель Генассамблеи ООН: три страны вели активную антитурецкую пропаганду

По словам Бозкыра, процесс выборов был очень сложным, несмотря на то, что его кандидатура была единственной, пишет агентство «Анадолу».

Новоизбранный председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр рассказал о процессе своего избрания и сложностях, с которыми пришлось столкнуться первому гражданину Турции, избранному на столь высокий пост.

«Это был весьма непростой процесс. Хотя я был единственным кандидатом на пост председателя ГА ООН, в преддверии голосования был объявлен «период тишины», и три страны, проигнорировав это требование, начали активную антитурецкую пропаганду. Делалось все возможное для минимизации числа голосов в поддержку кандидата от Турции», - сказал турецкий депутат.

Бозкыр отметил, что избрание турецкого дипломата председателем Генассамблеи свидетельствует о том, что политика Анкары пользуется доверием и признана во всем мире: «Голоса 178 государств в мою поддержку стали наилучшим ответом для стран, выступающих против политики Турции».