Председатель Генассамблеи ООН: три страны вели активную антитурецкую пропаганду
Новоизбранный председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр рассказал о процессе своего избрания и сложностях, с которыми пришлось столкнуться первому гражданину Турции, избранному на столь высокий пост.
По словам Бозкыра, процесс выборов был очень сложным, несмотря на то, что его кандидатура была единственной, пишет агентство «Анадолу».
«Это был весьма непростой процесс. Хотя я был единственным кандидатом на пост председателя ГА ООН, в преддверии голосования был объявлен «период тишины», и три страны, проигнорировав это требование, начали активную антитурецкую пропаганду. Делалось все возможное для минимизации числа голосов в поддержку кандидата от Турции», - сказал турецкий депутат.
Бозкыр отметил, что избрание турецкого дипломата председателем Генассамблеи свидетельствует о том, что политика Анкары пользуется доверием и признана во всем мире: «Голоса 178 государств в мою поддержку стали наилучшим ответом для стран, выступающих против политики Турции».