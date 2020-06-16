Пляжи попали под запрет

Полностью запрещается посещение пляжей в регионах, где введен ужесточенный карантинный режим. Об этом на брифинге Оперштаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.



Байрамлы отметил, что в отличие от более ранних ограничений, примененных в Азербайджане, во время действия системы SMS-разрешений парки и бульвары будут открыты.



Отметим, что с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля в Баку, Сумгаите, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Ленкорани, Масаллы и Апшеронском районе будет введен строгий карантинный режим. Выходить из дома можно будет только по SMS.