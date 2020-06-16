20 июня «Азербайджанские Авиалинии» совершат дополнительные рейсы по маршруту Баку - Нахчыван - Баку. На эти рейсы будут допущены только пассажиры, которые смогли зарегистрироваться в Постоянном представительстве Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана в Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, на основе списка, составленного представительством, сотрудники колл-центра свяжутся с пассажирами и предоставят ссылки для оплаты стоимости авиабилета, а также проинформируют о том, где 19 июня в течение дня можно будет пройти тестирование на COVID-19.