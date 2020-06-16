AZAL совершит два дополнительных рейса в Нахчыван 20 июня
20 июня «Азербайджанские Авиалинии» совершат дополнительные рейсы по маршруту Баку - Нахчыван - Баку. На эти рейсы будут допущены только пассажиры, которые смогли зарегистрироваться в Постоянном представительстве Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана в Баку.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, на основе списка, составленного представительством, сотрудники колл-центра свяжутся с пассажирами и предоставят ссылки для оплаты стоимости авиабилета, а также проинформируют о том, где 19 июня в течение дня можно будет пройти тестирование на COVID-19.
По новым правилам на рейсы AZAL допускаются лишь пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат. Для пассажиров из/в Нахчыван тестирование проводится на бесплатной основе.
Согласно текущим условиям, продажа на рейсы в Нахчыван осуществляется на основе списка пассажиров, предоставленного постоянным Представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку. После получения утвержденного списка колл-центр авиакомпании связывается с пассажирами и предоставляет ссылку для оплаты стоимости авиабилета.
В AZAL еще раз напоминают, что и на эти дополнительные два рейса будут допускаться пассажиры на основе списка, представленного Постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку.