Любителя быстрой езды по пустым улицам Баку арестовали видео
Дорожная полиция задержала автохулигана, совершавшего опасные маневры в дни жесткого карантина, сообщает Report со ссылкой на начальника отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковника полиции Вагифа Асадова.
Автохулиганом, допустившим опасные маневры по улице Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе Баку 15 июня, оказался Ниджат Керимов.
Все материалы о нарушениях автомобилиста были направлены в Насиминский районный суд. Позже решением суда Керимов был приговорен к административному аресту на 30 суток. Он также на год лишен водительских прав.