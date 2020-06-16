У экс-канцлера Австрии забрали права за пьяное вождение

Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня в Вене. Политик отдыхала с друзьями в ресторане, после чего села за руль в нетрезвом виде. Полиция остановила Бирляйн и обнаружила в ее крови 0,8 промилле алкоголя, пишет Лента.ру.

Политик признала свою вину и принесла извинения за свое поведение, отмечает австрийское издание.

Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии в 2019 году, став первой в истории женщиной на этом посту. До назначения она занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. В январе 2020 года Бирляйн на посту канцлера сменил Себастьян Курц.