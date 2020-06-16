Генсек НАТО об инциденте между Турцией и Францией у берегов Ливии
Североатлантический альянс подтвердил инцидент этой ночью между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии и призвал к проведению военного расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции министров обороны альянса.
"Инцидент в Средиземном море обсуждался на этой встрече союзников. Военные власти должны расследовать этот инцидент, чтобы выяснить, что произошло на самом деле", - цитирует его ТАСС.
По данным телеканала France 24, турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, участвующего в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".
В свою очередь, турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны, отметив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, "который осуществлял опасное маневрирование". Также в агентстве сообщили, что незадолго до инцидента турецкая сторона пополнила запасы топлива на французском фрегате.