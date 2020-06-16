Генсек НАТО об инциденте между Турцией и Францией у берегов Ливии

Североатлантический альянс подтвердил инцидент этой ночью между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии и призвал к проведению военного расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

"Инцидент в Средиземном море обсуждался на этой встрече союзников. Военные власти должны расследовать этот инцидент, чтобы выяснить, что произошло на самом деле", - цитирует его ТАСС.