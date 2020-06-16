Шведский эксперимент провалился: коллективного иммунитета против коронавируса нет

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Надежды властей Швеции на то, что население сможет массово выработать иммунитет против коронавируса, не оправдались. Об этом пишет Reuters со ссылкой на последние исследования. Согласно документу, лишь у 6,1 процента населения выработаны антитела. Это значительно ниже уровня, который считается достаточным для достижения коллективного иммунитета.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в стране «удивительно медленными», сообщает Forbes. Еще в конце апреля департамент здравоохранения Швеции ожидал, что к 1 мая 25% жителей Стокгольма будет иметь иммунитет к COVID-19. Однако проведенные тесты показали, что к тому времени число носителей антител составляло лишь 7,5%. В среднем в Швеции сейчас антитела к коронавирусу обнаружены у 10,8% жителей. Для сравнения: в итальянском Бергамо по состоянию на 9 июня носителями антител являлись 57% горожан. Тегнелл объяснил, что подсчеты проводятся на основании тестов, из-за чего возникает задержка в 2-3 недели, но даже с учетом этого темпы появления иммунитета у жителей Швеции очень низкие: «Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но все еще присутствует, и мне сложно это объяснить».