Шведский эксперимент провалился: коллективного иммунитета против коронавируса нет
Надежды властей Швеции на то, что население сможет массово выработать иммунитет против коронавируса, не оправдались. Об этом пишет Reuters со ссылкой на последние исследования.
Согласно документу, лишь у 6,1 процента населения выработаны антитела. Это значительно ниже уровня, который считается достаточным для достижения коллективного иммунитета.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в стране «удивительно медленными», сообщает Forbes.
Еще в конце апреля департамент здравоохранения Швеции ожидал, что к 1 мая 25% жителей Стокгольма будет иметь иммунитет к COVID-19. Однако проведенные тесты показали, что к тому времени число носителей антител составляло лишь 7,5%. В среднем в Швеции сейчас антитела к коронавирусу обнаружены у 10,8% жителей. Для сравнения: в итальянском Бергамо по состоянию на 9 июня носителями антител являлись 57% горожан.
Тегнелл объяснил, что подсчеты проводятся на основании тестов, из-за чего возникает задержка в 2-3 недели, но даже с учетом этого темпы появления иммунитета у жителей Швеции очень низкие: «Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но все еще присутствует, и мне сложно это объяснить».
Власти Швеции решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах. Швеция рассчитывала на то, что у населения выработается коллективный иммунитет. Он позволяет остановить распространение инфекции. При этом ученые еще не доказали, что это может помочь в случае с коронавирусом — имеющихся данных пока недостаточно для того, чтобы делать подобные утверждения.
Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции 53 323 заболевших и 4 939 жертвы (для сравнения: в Дании 12 450 заболевших и 598 жертв, в Норвегии 8 660 заболевших и 242 жертвы, а в Финляндии 7117 зараженных, 326 умерли).
Выбранную Швецией стратегию, согласно опросам, поддерживают 45% граждан страны. Два месяца назад их было почти 2/3.