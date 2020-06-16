Северная Корея начала ввод войск в демилитаризованную зону

Войска Северной Кореи начали занимать позиции в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Yonhap.

На ранее пустовавших приграничных постах были замечены несколько северокорейских военных. Как отмечает издание, у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году. Около сотни северокорейских военных были замечены в приграничном городе Кэсон после того, как там взорвали узел связи.

Напомним, 16 июня Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. А уже 17 июня генштаб КНДР объявил о планах разместить в демилитаризованной зоне военных и восстановить свернутые ранее посты охраны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы.