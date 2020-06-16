Путин рассказал о «жестких разговорах» в Кремле

Президент РФ Владимир Путин признался, что в своем рабочем кабинете иногда ведет жесткие разговоры с коллегами, и его не волнует энергетика помещений в Кремле, пишет РИА Новости.

«У нас бывают и жесткие разговоры», — сказал глава российского государства в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, что происходит в его кабинете.

На вопрос журналиста, какая в Кремле энергетика, глава государства ответил, что этим вопросом он не задавался. «Вы знаете, я даже не думаю об этом», — сказал российский лидер.