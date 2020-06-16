На одной из крупнейших в Европе скотобоен вспышка коронавируса

В Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне Tönnies, являющейся одной из крупнейших в Европе, пишет DW.

Как сообщает газета Haller Kreisblatt, 16 июня власти округа Гютерсло организовали тестирование на коронавирус среди тысячи сотрудников предприятия. К 17 июня были получены результаты первых пятисот тестов. 400 из них оказались положительными. По словам главы административного округа, он полагает, что результаты оставшихся пятисот тестов будут аналогичными.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили с 18 июня вновь закрыть все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу. При этом рестораны и спортивные заведения, предположительно, будут работать и дальше, пишет Haller Kreisblatt.