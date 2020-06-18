COVID-19 в Турции: десятки жертв и более тысячи новых инфицированных

В Турции число выявленных случаев коронавируса возросло за сутки на 1 304, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1 304 новых случая, всего заразившихся - 184 031. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4882. Вылечились сегодня 1 382 пациента, всего - 156 022", - написал Коджа в Twitter.

Накануне в Турции было выявлено 1 429 случаев коронавируса, умерли 19 человек.

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