COVID-19 в Турции: десятки жертв и более тысячи новых инфицированных
В Турции число выявленных случаев коронавируса возросло за сутки на 1 304, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1 304 новых случая, всего заразившихся - 184 031. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4882. Вылечились сегодня 1 382 пациента, всего - 156 022", - написал Коджа в Twitter.
Накануне в Турции было выявлено 1 429 случаев коронавируса, умерли 19 человек.
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020