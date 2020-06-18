Путин: «Сталин и его окружение заслуживают многих обоснованных обвинений»

Ряд претензий к руководителю СССР Иосифу Сталину справедлив, в том числе относительно репрессий, но при этом он видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией, и хотел выиграть время для укрепления обороноспособности, считает президент РФ Владимир Путин.

«Сталин и его окружение действительно заслуживают многих обоснованных обвинений. Мы помним о преступлениях, совершенных режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число», – пишет российский лидер в своей авторской статье в журнале National Interest.

Путин выразил уверенность, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», поэтому они стремились выиграть время, которое было необходимо для укрепления обороны страны. Кроме того, Путин также отмечает отсутствие архивных документов, которые бы подтверждали, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.

Глава российского государства также подчеркнул, что Россия призывает все страны ускорить рассекречивание военных и предвоенных архивов.