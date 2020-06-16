Алхас Исмаилов, отдел социума 00:11

С началом Второй мировой войны в молодежной среде Азербайджана стал заметен рост национального самосознания и возникла идея освобождения республики от советской власти. Именно тогда была создана антисоветская организация «Илдырым» ("Молния"), членами которой стали Чингиз Мустафаев, Сулейман Искендерли, Алескер Тагиев, Мамедгусейн Рзаев, Гусейнага Агаев, Ага Алескер Мамедов, Салех Рзаев, Заман Мехдиев и другие. Участники стихийно возникшего движения давали клятву на верность отчизне. Сулейман Искендерли, в частности, произнес: «На пути к свободе Родины я готов пожертвовать своей жизнью и всем, что имею. Клянусь, что в борьбе за высокие идеалы и благоденствие своего народа, за его счастье буду противостоять врагам Азербайджана, посягающим на его честь и достоинство, до последней капли крови. Всегда буду среди его верных сыновей. Посвящу себя борьбе за национальные идеалы, а если понадобится, отдам за это свою жизнь. Если же я предам наши идеалы, пусть моя могила зарастет чертополохом». Вслед за Искендерли такую же клятву на верность родной земле принесли и его молодые соратники.

Будущего Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева назвали в честь его дяди – члена подпольной молодежной организации Чингиза Мустафаева, ставшего одной из жертв сталинских репрессий. Как и его друзья из «Илдырым», старший, а на самом деле в те годы совсем молодой Чингиз Мустафаев видел свою страну независимой и свободной. В знак протеста против навязанных азербайджанскому народу правил и законов, «илдырымовцы» даже изменили окончания своих фамилий - «ев» на «заде». Однако в их ряды проник предатель, и нелегальную организацию, которая уже имела клятву, концепцию, а главное – ясные цели, раскрыли органы НКВД. Все члены «Илдырым» были арестованы и вскоре казнены. Исследованием организации и судеб молодых патриотов в конце 1980-х годов занимался знаменитый азербайджанский ученый-востоковед, академик Зия Буниятов. До своей трагической гибели 1997 году академик успел опубликовать несколько статей и книг об идеалах, к которым стремились члены «Илдырым», о целях и задачах которые они ставили перед собой, и их смерти от руки сталинских палачей. В частности, ученый выяснил, что аресты молодых подпольщиков и следствие по их делу осуществляли сотрудники НКВД – армяне по национальности Арушанов и Арустамов, которые до казни или отправки в лагеря Сибири всячески глумились над ними. На основе сведений, раскрытых академиком З.Буниятовым, группа компаний ANS решила снять фильм о молодых отважных соотечественниках, об их мечтах и планах. И работа уже начата. Автором идеи и продюсером фильма является Вахид Мустафаев.

Духовным вдохновителем организации «Илдырым» был один из основателей АДР Мамед Эмин Расулзаде, главным тезисом которого было независимое национальное государство. Его идеи легли в основу концепции молодых патриотов. В обвинительном заключении по делу Чингиза Мустафаева и его соратников указано, что они обвиняются в создании контрреволюционной националистической организации и вовлечении в нее молодежи, а также в организации борьбы против советской власти после начала войны - в 1941 году. В вину членам «Илдырым» вменили и проведение тайных собраний у себя дома и обсуждение там деятельности контрреволюционной организации; - принятие устава, меморандума и текста присяги. Главным же пунктом обвинения стала критика контрреволюционной позиции политики Всесоюзной коммунистической большевистской партии и пропаганда националистических идей. Именно за эти преступления Чингиза Мустафаева и его друзей арестовали. Трое были расстреляны, а пятеро отправлены в сталинские лагеря. В постсталинскую эпоху, на основании представленных документов, оставшиеся в живых «илдрымовцы» были оправданы. Посмертно за недоказанностью вины оправдали и казненных, и погибших в лагерях членов организации… Знаменательный факт: случилось это в 1960 году, и именно в том году родился Национальный герой Азербайджана Чингиз Мустафаев, который, как и его дядя, был самозабвенным патриотом и так же не пожалел своей жизни ради свободы Родины.