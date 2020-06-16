С 2016 по 2019 годы товарооборот между Евросоюзом и Азербайджаном вырос на 55 процентов, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга для прессы после видеоконференции лидеров ЕС и стран программы «Восточное партнерство», передает Trend.

«Мы... активно участвуем в создании устойчивого восточного партнерства. Под устойчивостью мы... подразумеваем экономическое процветание, стабильность и безопасность... Мы хотим обеспечить партнерство, ориентированное на экономику, которая создает достойные рабочие места, улучшает связи между нашими странами и открывает новые возможности, особенно для молодежи. Если посмотреть на динамику торговли с 2016 по 2019 годы, объемы двусторонней торговли между ЕС и всеми нашими шестью партнерами по «Восточному партнерству» существенно увеличились. Например, на 55 процентов увеличился объем торговли с Азербайджаном и на 50 процентов - с Украиной. Кроме того, внутрирегиональная торговля выросла более чем вдвое», - заявила Урсула фон дер Лейен.

Что касается вопроса заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, председатель ЕК отметила, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.