Умерла «возлюбленная вооруженных сил» Британии

Одна из самых популярных эстрадных певиц во всей истории Британии Вера Линн скончалась в своем доме в графстве Восточный Суссекс, пишет Independent. Ей было 103 года.

Пик ее славы пришелся на годы Второй мировой войны. До конца жизни она получала письма от поклонников, адресованные просто «Вере Линн».

Королева Елизавета II в апрельском обращении к нации по поводу пандемии COVID-19 вспомнила самую знаменитую песню Линн We’ll Meet Again («Мы встретимся снова»).

Вере Линн был присвоен статус «Возлюбленная вооруженных сил» после опроса солдат, а ее песня We’ll Meet Again стала гимном надежды во время Второй мировой.

Месяц назад сборник золотых хитов Веры Линн занял 30-е место из списке 40 самых популярных британских альбомов. Она стала старейшей исполнительницей, которой когда-либо удавалось попасть в чарт.