Иран намерен производить сверхзвуковые ракеты

Иранские вооруженные силы в ближайшее время планируют приступить к производству сверхзвуковых ракет, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"В ближайшее время на повестке дня будет производство ракет с новыми турбовентиляторными двигателями, скорость которых в несколько раз превысит скорость звука", - цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг ВМС Исламской Республики провели успешные испытания крылатых ракет средней и малой дальности. Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет.