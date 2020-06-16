Путин показал журналистам свой секретный кабинет

Президент РФ Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете. Во время съемок интервью глава российского государства пригласил съемочную группу в секретное помещение, передает РИА Новости.

"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", — поделился Путин, объяснив, что не проводит в помещении публичных встреч — там есть столовая и комната отдыха.

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I, рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили российскому президенту.