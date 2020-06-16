В США умер сын Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Об этом сообщил его близкий друг Марк Гаррисон.

«Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сказал Гаррисон. Обстоятельства смерти ученого неизвестны, пишут «Известия».

Сергей Хрущев — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В 1991 году был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство. Имеет российское и американское (с 1999 года) гражданства.