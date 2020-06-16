Чавушоглу: «За столом переговоров не должно быть такого путчиста, как Хафтар»

«У Хафтара больше нет какой-либо правомочности. У него все равно не было никакой легитимности. После этого за столом переговоров не должно быть такого путчиста, как Хафтар, который объявляет о захвате власти в стране вместо прекращения огня», - сказал Чавушоглу, передает Anadolu.

Турецкий дипломат напомнил, что в прошлом действия Хафтара неоднократно приводили к срыву усилий по установлению в Ливии устойчивого перемирия, в том числе предпринятых в рамках московских и берлинских переговоров по ливийскому урегулированию.

Чавушоглу отметил, что до сих пор Хафтару это удавалось благодаря некоторым успехам «на поле», но сейчас баланс изменился не в его пользу.