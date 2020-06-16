Ильхам Алиев: «Сотрудничество с Евросоюзом - приоритет внешней политики Азербайджана»
«Сотрудничество с Евросоюзом является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Мы тесно сотрудничаем со многими членами Евросоюза», - сказал 18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите стран «Восточного партнерства» в формате видеоконференции, сообщает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что Азербайджан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с 9 странами-членами Евросоюза.
«Мы сейчас находимся на заключительном этапе переговоров о подписании нового соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом. 90% текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе был парафирован документ «Приоритеты сотрудничества» между Азербайджаном и Евросоюзом, и этот документ подчеркивает приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ», - сказал президент Ильхам Алиев.
Глава Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки.
«В ближайшее время мы начнем обеспечивать страны-члены Евросоюза природным газом. Наша страна инициировала и профинансировала строительство Южного газового коридора – 3500-километровой интегрированной трубопроводной системы, которая соединит Азербайджан с рынками ЕС. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации», - подчеркнул президент Азербайджана.