Ильхам Алиев: «Сотрудничество с Евросоюзом - приоритет внешней политики Азербайджана»

«Сотрудничество с Евросоюзом является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Мы тесно сотрудничаем со многими членами Евросоюза», - сказал 18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите стран «Восточного партнерства» в формате видеоконференции, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что Азербайджан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с 9 странами-членами Евросоюза.