В Ираке рекордное число жертв COVID-19 за сутки

В Ираке медики зафиксировали в четверг рекордно высокое число смертей от коронавируса - согласно официальной статистике, за сутки скончались 83 человека, общее число инфицированных составляет почти 26 тысяч человек.

"В лабораториях Министерства здравоохранения и окружающей среды сегодня зарегистрировано 1 463 случая заражения, зафиксировано также 83 случая со смертельным исходом и 563 случая выздоровления пациентов", - цитирует РИА Новости иракский Минздрав.

С начала эпидемии в Ираке коронавирус диагностирован у 25 717 человек, выздоровели 11 333 пациента, скончались 856. В Ираке стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, учеба в школах и университетах.