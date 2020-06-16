Накануне, 18 июня состоялся саммит стран «Восточного партнерства» в формате видеоконференции, на котором выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев . В своей речи И.Алиев подверг острой критике оккупационную политику Армении, указал на консолидированную позицию мирового сообщества в отношении карабах ского конфликта, выраженную в многочисленных резолюциях и правовых документах, осуждающих захват агрессорской армией исконно азербайджанских территорий.

Как сообщает АзерТАДж, после выступления главы азербайджанского государства с места подал реплику премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я извиняюсь, но я должен вмешаться. Недавно Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что Азербайджан проводил расистскую политику в отношении армян на своей территории. Осужденный судом страны-члена Евросоюза на пожизненное заключение за убийство спящего армянина топором гражданин Азербайджана после экстрадиции был помилован господином Алиевым. Этого человека в Азербайджане каждый ценит как героя. Армяне Нагорного Карабаха для того, чтобы не быть зарубленными топором, имеют право на самозащиту. Я прошу прощения, но я не думаю, что платформа Восточного партнерства предназначена для разжигания насилия. Здесь должно поощряться сотрудничество. Я призываю президента Азербайджана вернуться к конструктивному курсу и предложенной мной формуле, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана», - заявил Пашинян.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев взял слово и выступил с ответной репликой.

«То, что я сказал в своем выступлении, является историческим фактом, основанным на резолюциях международных организаций. Во-первых, общеизвестным для всех фактом является то, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, я бы не советовал премьер-министру Армении говорить о расизме, потому что армянские террористы известны во всем мире. Устроивший теракт в парижском аэропорту Орли человек по фамилии Карапетян был экстрадирован затем в Армению, и президент Армении его помиловал. Вот почему я бы посоветовал ему сидеть тихо при обсуждении таких вопросов. На этом я заканчиваю свое выступление», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.