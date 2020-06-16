БТА о выдаче отличительных знаков для водителей такси

Бакинское транспортное агентство внесло ясность в вопрос о выдаче отличительных знаков для водителей такси. Как заявили haqqin.az в пресс-службе БТА, отличительные знаки выдаются лишь юридическим лицам.

Делается это с целью пресечения попыток свободного передвижения и злоупотреблений под видом деятельности такси в условиях режима карантина.

Кроме того, согласно инструкциям по профилактике распространения коронавируса, в легковых автомобилях должна быть установлена прозрачная перегородка. Водителям такси, в машинах которых нет такой перегородки, отличительные знаки выдаваться не будут.

В соответствии с решением от 4 марта 2019 года отличительные знаки выдаются автомобилям, которые соответствуют указанным стандартам и нормативам.