Скандальный процесс завершен: Эмина Зейналова приговорили к 13 годам

Экс-банкир Эмин Зейналов признан виновным в преступлении, предусмотренным статьей 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения с причинением крупного ущерба.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего заместителя председателя Günay Bank Эмина Зейналова. Судья Афган Гаджиев огласил приговор, согласно которому Э.Зейналов проведет в заключении 13 лет.

Судебное следствие установило, что Э.Зейналов, используя свое достаточно высокое положение в Günay Bank, мошенническим путем присвоил почти 60 млн манатов более двух десятков граждан, втягивая их в своеобразную финансовую пирамиду.

По некоторым сведениям, среди участников пирамиды, прокручивающих свои деньги с помощью Зейналова через Günay Bank, были и высокопоставленные чиновники, которых он также кинул на крупные суммы. Однако ввиду своего служебного положения эти люди не посчитали нужным фигурировать в судебном процессе.

Вообще же свою финансовую пирамиду Эмин Зейналов стал создавать еще в 2012 году, задолго до своей работы Günay Bank, куда он пришел лишь в 2017 году. До этого подвизался на разных должностях в банках, в руководство которых входил его отец Закир Зейналов - BUSBank (ныне Kapital Bank), Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı, ОАО Finans Lizinq. Однако именно в Günay Bank обнаружил благодатное поле для своих афер.

Адвокат Э.Зейналова Камандар Насибов не согласен с решением суда и собирается вместе со своим подзащитным подавать апелляционную жалобу.