Коронавирус в России: 7972 новых зараженных и 181 умерший за сутки

По состоянию на утро 19 июня в России зарегистрированы 7972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 569 063 человек.

За минувшие сутки умер еще 181 пациент с COVID-19. Всего с начала эпидемии скончался 7841 человек.

В общей сложности в стране проведены свыше 16,3 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 330,2 тысячи тестов за последние сутки.