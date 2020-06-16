Закир Гасанов открыл новую воинскую часть в прифронтовой зоне видео
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной новой воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.
Министру обороны было доложено, что в воинской части построены административные и служебные здания, установлены системы охранно-пожарной сигнализации и внутренней связи.
После осмотра территории министр обороны дал соответствующие указания командованию по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.