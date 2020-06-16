Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гянджа-Кельбаджар-Лачын (14 км)-Ашыглы-Кешкю-Учбулуг-Учтепе-Фирузабад Гёкгёльского района, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью строительства данной автомобильной дороги, соединяющей шесть населенных пунктов, в которых проживает 24 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 9,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере суммы, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.