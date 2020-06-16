У матери пресс-секретаря TƏBİB коронавирус

У матери пресс-секретаря Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Раваны Алиевой выявлен коронавирус.

Как сообщает Qafqazinfo, Равана Алиева подтвердила изданию данную информацию, сказав, что результат теста на COVID-19, взятого у ее матери, оказался положительным. Р.Алиева добавила, что ее мама уже получает в больнице соответствующее лечение.

«В последнее время я тесно не контактировала с семьей. У других членов моей семьи также взяты тесты на коронавирус», - сказала пресс-секртеарь TƏBİB.