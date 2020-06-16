Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 12:20

Коронавирус, падение экономики, расовая революция и другие беды для политического бомонда Вашингтона отступили на второй план. Здесь с нетерпением ждут появление книги бывшего помощника по национальной безопасности президента Трампа Джона Болтона.

Об этой книге влиятельного американского ястреба говорят уже несколько месяцев. В ней, как явствуют сначала полученный прессой еще не отредактированный манускрипт, а на этой неделе и уже копия книги, которую раздобыла газета New York Times, содержатся уничижающие данные о безответственных и противозаконных действиях Трампа. Но далеко не все детали известны, и главная бомба взорвется 23 июня, когда книга под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» появится на книжных полках страны. О Трампе в Америке появилось уже множество книг, написанных такими маститыми журналистами как бывший разоблачитель Уотергейта Ричарда Никсона Боб Вудвард, историками, юристами. Одна из них даже вышла из под пера анонимного автора. Но до сих пор ни одни мемуары или исследования не принадлежали человеку, который так хорошо знает кухню Белого дома и пристрастия его хозяина. И если судить по анонсам это будет чрезвычайно увлекательное чтиво. Книга еще до своего появления стала бестселлером в онлайн ритейлере Amazon. Болтон не щадит своего бывшего босса. Он рисует портрет Трампа как человека недалекого и совершенно необразованного. Так, например 45-ый президент Соединенных Штатов не знал, что Великобритания является ядерной державой и в начале своего срока полагал, что Финляндия входит в состав России.

Но далеко не это дремучее невежество должно было стать, по мнению Болтона, предметом расследования Конгресса в рамках процедуры импичмента. Главное, что Трамп не только пытался использовать Украину в дискредитации своего конкурента на выборах Джо Байдена, но в течение всего своего мандата стремился использовать торговые переговоры и криминальные расследования в своих политических интересах. И, как пишет Болтон, тот «отдавал всевозможные предпочтения диктаторам, которые ему нравились». В частности Трамп на переговорах по тарифам с Китаем Трамп просил Си Цзиньпина покупать американскую сельскохозяйственную продукцию, для того, чтобы заручиться поддержкой фермеров в год выборов. Washington Post, комментируя эти маневры президента выносит в заголовок «Трамп просил Си помочь ему добиться переизбрания». Откровенный разговор между двумя лидерами, сообщает Болтон состоялся в июне 2019 года на саммите G20 в Японии. Тогда Трамп одновременно с просьбой о покупке американской агропродукции убеждал Си в том, что демократы в США, в отличие от него, крайне враждебно относятся к Китаю. Более того, когда Си отстаивал право Пекина строить концлагеря для 1 миллиона уйгуров, Трамп охотно кивал головой. «Трамп сказал, что Си должен и дальше строить такие концлагеря что это абсолютно правильно», - пишет Болтон. Болтон в своей книге также приводит слова руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Тот в беседе с Болтоном заявлял о том, что "он (президент) считает, что было бы классно вторгнуться в Венесуэлу". Газета Wall Street Journal уточняет, что соответствующее заявление Трамп сделал на встрече в Белом доме в августе 2018 года". По словам бывшего архитектора американской безопасности многие ведущие члены команды Трампа за его спиной высказывали несогласие с политикой президента, а порой просто кляли его на чем свет стоит. Когда Трамп собрался на переговоры с северокорейским руководители Ким Чен Ыном госсекретарь Майк Помпео направил Болтону записку со словами «Он (президент) полон дерьма». А месяц спустя Помпео заявил, что «у дипломатии умиротворения Кима нет никаких шансов».