«С надеждой на завтра»: P&G передала 30 тысячам нуждающихся наборы «Надежда 2020»

«Под одной крышей с надеждой на завтра!» – так звучит лозунг этой инициативы, в которой есть доля каждого покупателя продукции P&G. Данная помощь – часть деятельности Procter&Gamble против пандемии COVID-19 в Европе. Некоторое время назад компания выделила определенную часть своей продукции, чтобы передать ее людям, содержащимся на карантине в Азербайджане, а также в места, отведенные под карантин. Вся эта продукция передана Агентству обязательного медицинского страхования. Всего в рамках деятельности против пандемии COVID-19 Procter&Gamble выделила продукции на 250 тысяч манатов.

«Наша главная цель – облегчить с помощью нашей продукции бытовые дела людей. И наряду с этим мы также стремимся стать частью общества, в котором функционируем. За более чем 20 лет, в течение которых мы предлагали азербайджанскому потребителю широкий ассортимент высококачественных товаров, мы добились того, чтобы в каждом доме страны был хотя бы один продукт P&G. Выражая самую глубокую признательность нашим покупателям, хочу отметить, что в наборах, переданных нуждающимся, есть и их вклад – оценка нашей продукции, выраженная в ее приобретении. Мы все живем под одним небом. Для того чтобы с надеждой смотреть в будущее, мы должны быть едины, должны заботиться друг о друге», – сказал генеральный директор компании P&G в республиках Кавказа и Центральной Азии Дегер Куртасланоглу.

«В настоящее время ввиду актуальности вопроса, связанного с пандемией COVID-19, Общество Красного Полумесяца Азербайджана, его руководство, добровольцы и персонал мобилизуют все имеющиеся внутренние ресурсы для предоставления необходимой помощи нуждающимся группам, просвещения населения и осуществления профилактических мер. Я хотел бы подчеркнуть неоценимую важность гигиенических наборов, предоставленных Обществу Красного Полумесяца компанией Procter& Gamble, бренды которой известны во всем мире. Пожертвования компании под лозунгом «Под одной крышей с надеждой на завтра!" стали еще одним ярким примером поддержки P&G гуманитарных проектов. Наряду с этим решение компании сделать подобный шаг через Общество Красного Полумесяца, входящего в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, свидетельствует о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества компании с международным сообществом. От имени нашей организации мы выражаем глубокую благодарность всему коллективу Procter& Gamble и желаем им успехов в будущих гуманитарных инициативах» , - сказал Джейхун Мирзаев, генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

Компания P&G выделила для находящихся на карантине в Азербайджане граждан, а также в места, отведенные под карантин, 2,5 тонны стирального порошка Ariel, 1 тонну шампуня Head & Shoulders, 250 литров зубной пасты Blend-a-med, тысячи бритв Gillette, зубных щеток Oral-B и гигиенических прокладок для женщин Always.

Все срочные меры, предпринятые Procter&Gamble в рамках поддержки общественных нужд в период пандемии, делятся на три основных направления:

Забота о здоровье сотрудников и их защита в экономическом плане – с первого дня объявления пандемии компания создала условия для того, чтобы ее сотрудники могли работать онлайн. Для тех же, кто вынужден работать из офиса, обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции.

Бесперебойное производство и доставка потребителям самой необходимой продукции ежедневного пользования – с первого дня пандемии и за все время карантинного режима люди могли свободно приобретать нужные им товары P&G в любом месте, где они привыкли делать покупки.

Поддержка всех людей и структур, находящихся на "передовой" борьбы с COVID-19 – компания предоставила свою помощь как медицинским работникам и тем, кто находится на карантине, так и тем, кто на себе ощутил урон, нанесенный пандемией. О компании Procter&Gamble (P&G)

Продукцией брендов Procter&Gamble пользуются примерно 5 млрд человек во всем мире. Компания обладает самым широким ассортиментом таких надежных, качественных и передовых брендов, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head & Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard®. P&G действует примерно в 70 странах мира. Получить подробную информацию и узнать последние новости о компании P&G и ее брендах можно, пройдя по ссылке www.pg.com.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана

Общество Красного Полумесяца Азербайджана является крупнейшей гуманитарной организацией в стране, и в составе Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца играет вспомогательную роль для государства в соответствии со своей гуманитарной миссией, законом и основополагающими принципами движения. Общество Красного Полумесяца Азербайджана состоит из штаб-квартиры, Молодежного комитета, Комитета Нахчыванской Автономной Республики, 8 региональных центров, 92 местных и отраслевых филиалов. Национальное общество насчитывает около 350 000 членов и около 25 000 добровольцев. Получить подробную информацию об организации и узнать последние новости можно пройдя по ссылке http://az.redcrescent.az/.