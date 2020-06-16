Отметим, что Тимур Гаврилов был убит ночью 13 июня 2020 года в Ворошиловском районе Волгограда. Юноша шел от друга, у которого засиделся допоздна, к себе, в общежитие вуза. Неизвестный преступник нанес ему 20 ножевых ранений. Уже несколько дней силы всех силовых ведомств области ищут убийцу. Губернатор региона Андрей Бочаров назначил награду в 1 миллион рублей тому, кто поможет выйти на след убийцы.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области, свыше 200 сотрудников ведомства задействованы в розыскных мероприятиях. Это сотрудники уголовного розыска, инспектора госавтоинспекции, участковые, кинологи с собаками и многие другие, пишут волгоградские СМИ. Поиск преступника взят под личный контроль начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.

18 июня региональный СК распространил еще несколько видео, на которых мужчина в шортах, кроссовках, майке с надписями и бейсболке прогуливается по улицам города. Опознание затрудняет тот факт, что на всех изображениях мужчина находится в маске.