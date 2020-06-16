Минюст открывает двери тюрем для еще тысяч заключённых

Подтверждением этого являются акты о помиловании и амнистии, принятые главой государства. В период пандемии были помилованы 176 заключенных, чей возраст превышал 65 лет.

В то же время распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года были внесены значимые изменения в уголовное законодательство, многие действия декриминализованы, а ограничение свободы официально утверждено как новый вид наказания.

Было удовлетворено 6400 из ходатайств, представленных в суды в связи с заключенными. 1737 заключенных, содержавшихся в исправительных учреждениях и зарегистрированных в органах пробации, были полностью освобождены от отбывания наказания, а почти 2 800 осужденным был сокращен срок пребывания под стражей.

Наряду с этим Минюст продолжает последовательно внедрять институт досрочного условного освобождения заключенных. За период пандемии свыше 600 осужденных были условно освобождены от наказания и взяты на пробационный контроль.

Согласно указу президента Азербайджана "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года было поручено продолжить меры по гуманизации политики наказания и декриминализации деяний. В связи с этим был изучен передовой международный опыт, подготовлены законопроекты по внесению изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс исполнения наказаний. На основе законодательной инициативы главы государства законом от 01.05.2020 были внесены важные изменения в Уголовный кодекс.

Согласно изменениям, 35 деяний были декриминализированы. По некоторым преступлениям было определено освобождение от уголовной ответственности при условии примирения сторон и возмещения ущерба. В целях сокращения случаев применения наказания в виде заключения в 30 статей были включены альтернативные виды наказания, включая штрафы, исправительные работы и ограничение свободы. Были смягчены наказания за преступления против воинской службы.

Указ главы государства о применении нового закона возложил важные задачи на органы юстиции, были даны поручения об определении круга лиц, подпадающих под действие закона, и применении неотложных мер по их освобождению или смягчению наказания.