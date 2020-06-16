Адиль Алиев о защите чести и достоинства шехидов

«Мы обеспокоены тем, что некоторые лица, далекие от патриотических чувств, используют в соцсетях и СМИ нелицеприятные выражения в адрес шехидов». Об этом на заседании Милли Меджлиса сказал вице-спикер парламента Адиль Алиев, передает Trend.

По словам вице-спикера, глава государства и первый вице-президент страны регулярно проявляют заботу о шехидах: «Шехиды и ветераны Карабахской войны не жалели свои жизни и здоровье для защиты независимости страны. В Уголовном кодексе есть особая статья, связанная с оскорблением лиц, но я предлагаю, что не было бы лишним включить еще одну статью - о защите чести и достоинства лиц, ставших шехидами».

Кроме того, вице-спикер прокомментировал вопрос о продлении ужесточения режима карантина. А.Алиев сказал, что для своевременного решения вопросов в рамках продления срока карантинного режима необходимо вовремя обращаться к надлежащим структурам: «Если поступающие к нам обращения будут вовремя подняты перед надлежащими структурами, то проблемы в стране в связи с текущей ситуацией не будут нарастать».