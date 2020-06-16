«Азеришыг» переходит на усиленный режим в период ужесточенного карантина

С 21 июня по 5 июля ОАО «Азеришыг» будет работать в усиленном режиме, сообщили haqqin.az в акционерном обществе.

Согласно информации, для бесперебойного электроснабжения потребителей в дни ужесточенного карантина осуществлены все упреждающие технические и организационные меры.

Для оперативного устранения возможных аварий по всей стране работают оперативные аварийные службы.

В дни жесткого карантина абоненты могут платить за использованную электроэнергию не выходя из дома, в онлайн-режиме на сайте azərişıq.az.

Пользователям Smart-счетчиков рекомендуется заранее пополнить баланс.

В случае возможных неисправностей просьба звонить в Службу «199», которая работает круглосуточно.