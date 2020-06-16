Коллегия адвокатов и аппарат омбудсмена договорились о сотрудничестве

Сегодня при совместной организации уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Коллегии адвокатов Азербайджана была проведена встреча в формате видеоконференции на тему «Сотрудничество института омбудсмена с Коллегией адвокатов по защите прав человека», посвященная Дню прав человека, отмечаемому ежегодно 18 июня.

Открывая мероприятие, омбудсмен Сабина Алиева поделилась мнением о принятых президентом Ильхамом Алиевым в последние годы в области защиты прав человека программных актах, эффективной защите прав наших граждан в рамках реализации этих актов, профессиональном сотрудничестве по отмеченным направлениям между омбудсменом и Коллегией адвокатов, позитивном влиянии этих взаимоотношений на вопросы гибкой защиты прав человека, росте в результате усилий Коллегии адвокатов за прошедшее время авторитета адвокатской профессии среди юристов.

Было отмечено особое значение свободного доступа к бесплатной правовой помощи для семей с низкими доходами и социально уязвимых групп населения в нашей стране, институциональной организации бесплатных юридических услуг.

Выступивший затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поделился достижениями и статистической информацией о правовой помощи, оказанной гражданам в последние годы благодаря сотрудничеству с институтом омбудсмена и рассказал о значении распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике» от 22 февраля 2018 года для развития адвокатуры в стране, обеспечения доступности для людей качественной и профессиональной юридической помощи. Далее глава аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы поделился своими взглядами на организацию совместных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и грамотности населения, установление сотрудничества в совершенствовании законодательства в сфере предоставления правовой помощи.

В ходе конференции были выдвинуты предложения по усовершенствованию механизмов оказания бесплатной правовой помощи населению, повышению ее качества и обеспечению ее большей доступности.