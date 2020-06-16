Шэн Сию, специально для haqqin.az 13:01

В результате стычки, произошедшей в приграничном районе Ладакх, погибли по меньшей мере 20 индийских и пятеро китайских военных. По словам очевидцев, огнестрельное оружие не применялось. Последний раз на этом участке границы стреляли в 1975 году. Тогда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских солдат. Произошедшее описывали по-разному: и как засаду, и как несчастный случай, но с того времени стороны предпочитали всеми силами избегать стрельбы.

Правда, особого миролюбия пограничники двух стран друг к другу от этого испытывать не стали, и рукопашные схватки с применением бит, обмотанных колючей проволокой палок и утыканных гвоздями шестов стали повседневной рутиной. Скажу больше: командование с обеих сторон негласно даже поощряет эти столкновения, так как считается, что это отвлекает солдат от тягот службы в крайне некомфортных для человека высокогорных условиях и держит их в необходимом тонусе. Правда, до нынешнего инцидента столь масштабных человеческих потерь не было. У обоих сторон, по всей видимости, «сдали нервы» от напряжения, копившегося с мая нынешнего года, когда Индия и Китай перебросили сюда дополнительно несколько тысяч военных, а обстановка накалялась с каждым часом. По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, военные обеих армий стали постепенно покидать свои позиции, но стресс никуда не делся – вот и превратилась обычная рукопашная схватка в ожесточенное побоище с человеческими жертвами. Официальная позиция Пекина заключается в том, что спор о границе в Гималаях между Китаем и Индией должен был решен мирным путем – Дели занимает более жесткую позицию, утверждая, что Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории. Обе стороны тратят значительные средства на развитие инфраструктуры приграничного региона: здесь строят дороги, мосты, железнодорожные ветки и аэродромы. Но при этом и Пекин, и Дели рассматривают строительство другой стороны как попытку завоевать тактическое преимущество, поэтому начало того или иного важного проекта часто приводит к эскалации напряженности.