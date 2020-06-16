Индийские и китайские пограничники бились палками, битами и шестами с гвоздями наша корреспонденция
В результате стычки, произошедшей в приграничном районе Ладакх, погибли по меньшей мере 20 индийских и пятеро китайских военных. По словам очевидцев, огнестрельное оружие не применялось.
Последний раз на этом участке границы стреляли в 1975 году. Тогда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских солдат. Произошедшее описывали по-разному: и как засаду, и как несчастный случай, но с того времени стороны предпочитали всеми силами избегать стрельбы.
Правда, особого миролюбия пограничники двух стран друг к другу от этого испытывать не стали, и рукопашные схватки с применением бит, обмотанных колючей проволокой палок и утыканных гвоздями шестов стали повседневной рутиной.
Скажу больше: командование с обеих сторон негласно даже поощряет эти столкновения, так как считается, что это отвлекает солдат от тягот службы в крайне некомфортных для человека высокогорных условиях и держит их в необходимом тонусе.
Правда, до нынешнего инцидента столь масштабных человеческих потерь не было. У обоих сторон, по всей видимости, «сдали нервы» от напряжения, копившегося с мая нынешнего года, когда Индия и Китай перебросили сюда дополнительно несколько тысяч военных, а обстановка накалялась с каждым часом.
По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, военные обеих армий стали постепенно покидать свои позиции, но стресс никуда не делся – вот и превратилась обычная рукопашная схватка в ожесточенное побоище с человеческими жертвами.
Официальная позиция Пекина заключается в том, что спор о границе в Гималаях между Китаем и Индией должен был решен мирным путем – Дели занимает более жесткую позицию, утверждая, что Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.
Обе стороны тратят значительные средства на развитие инфраструктуры приграничного региона: здесь строят дороги, мосты, железнодорожные ветки и аэродромы. Но при этом и Пекин, и Дели рассматривают строительство другой стороны как попытку завоевать тактическое преимущество, поэтому начало того или иного важного проекта часто приводит к эскалации напряженности.
Инцидент вызвал протесты в Индии, в ходе которых жгли китайские флаги. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смерть индийских солдат не будет напрасной, и вся страна «горда тем, что наши военные погибли, сражаясь с китайцами».
Индийский министр обороны Раджнат Сингх написал в среду в своем Твиттере, что «гибель солдат в долине Галван вызывает глубокую тревогу и боль. Они проявили образцовое мужество и доблесть при исполнении служебных обязанностей и пожертвовали своей жизнью в высших традициях индийской армии».
Китай отреагировал куда более сдержанно, по традиции ничего не сообщив о своих потерях – обычная практика Пекина, вызванная, к тому же, нежеланием разжигать националистические настроения в стране.
Но для остального мира главным остаются не вопросы потерь двух самых больших по населению стран мира, а возможное развитие конфликта двух ядерных держав. И здесь, по всей видимости, у нас есть хорошие новости. Несмотря на то что очередное столкновение на границе, обе стороны дают понять, что не позволят ситуации выйти из-под контроля и переговоры по разведению сторон будут успешно завершены.
Хрупкое статус-кво крепче от этого, конечно, не станет, сообщения о новых инцидентах отсюда будут приходить регулярно – но в масштабный конфликт они не перерастут. При всей воинственности периодически звучащих заявлений с индийской и китайской стороны, при всей демонстративной агрессивности – сколько-нибудь серьезное столкновение сейчас не нужно ни Пекину, ни Нью-Дели. А у политического руководства двух стран обладает всеми необходимыми рычагами сдерживания своих военных.
Подтверждением этого является, кстати, и то обстоятельство, что именно военные - командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майор НОАК Лю Линь – прилагают максимум усилий к тому, чтобы переговоры сторон привели к восстановлению спокойствия и отводу войск.
Им, как никому другому известно, что «битва за Гималаи» - тупиковый путь: дорого, тяжело и без особых надежд на успех. Природные условия здесь существенно ограничивают возможности по ведению боевых действий. У военных до двух недель уходит на акклиматизацию, возникают существенные трудности со снабжением и материально-техническим обеспечением, действия авиации очень ограничены.
Но и окончательного умиротворения и разрешения приграничных споров на этом участке индийско-китайской границы в ближайшей перспективе ждать не стоит, слишком много здесь заинтересованных сторон: Непал, Бутан, Китай, Пакистан, и конечно Индия. Каждая – со своими интересами и амбициями.
Так что палки, биты и шесты с гвоздями еще пойдут здесь в ход. Но к этому следует отнестись как к неизбежному и меньшему злу. Пусть уж отношения выясняют так, чем при помощи ядерного оружия.