Правая рука Пабло Эскобара тяжело болен и переехал в Германию

По данным издания, 16 июня самолет из Нью-Йорка с 70-летним Ледером на борту приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Осужденный в США за ряд тяжких преступлений, прежде всего, за контрабанду и торговлю наркотиками, Ледер, по данным немецкого издания, будет проходить в Германии лечение, поскольку тяжело болен. Другие подробности не сообщаются, передает Deutsche Welle.

Правая рука колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара, один из основателей крупнейшего Медельинского наркокартеля Карлос Ледер прибыл в Германию. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.

Карлос Ледер родился в Колумбии в семье немецкого инженера, у него, по некоторым данным, два гражданства: немецкое и колумбийское. Как пишет Der Spiegel, на основании того, что отец Карлоса Ледера был немец, посольство ФРГ выдало временный заграничный паспорт, что и позволило ему прилететь в Германию.

По сведениям издания, у Ледера здесь нет никаких родственников, он никогда раньше не бывал в ФРГ. В Германии он будет находиться под опекой благотворительной организации, имя которой не называется, и, скорее всего, уже не вернется в США.

Как пишет Der Spiegel, в Германии ему не грозит уголовное преследование.

Карлос Ледер в 1970-1980-х годах был одним из крупнейших наркодилеров, поставлявших из Колумбии в США контрабандным путем кокаин. Ледер, который был известен в криминальных кругах как "сумасшедший Чарли", вместе с другим наркобароном Джорджем Янгом, придумал один из кратчайших путей доставки кокаина в США - на одномоторных самолетах, которые затем получили название "кокаиновые джеты". Ранее таким путем Янг переправлял марихуану. Эти самолеты могли перевозить значительно больше наркотиков, чем наркокурьеры в своем теле.