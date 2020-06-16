Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в период пандемии COVID-19 внес изменения в правила перевоза ручной клади. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании.

Согласно новым правилам, проносить ручную кладь на борт самолета запрещается.

Данные изменения распространяются на всех пассажиров, путешествующих как внутренними, так и международными рейсами.

Придерживаясь этой меры, авиакомпания старается свести к минимуму очереди в салоне самолета и обеспечить беспрепятственную посадку пассажиров.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только дамскую сумочку или мужской портфель, а также необходимые предметы для детей. Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении.

Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади запрещены на борту.