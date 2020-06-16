Медики обнаружили новый необычный симптом COVID-19

Ранним симптомом коронавируса может быть конъюнктивит, считают канадские ученые.

Как пишет журнал Canadian Journal of Ophthalmology, речь идет о воспалении слизистой оболочки глаза, к которому приводит попадание грязи, бактерий или вирусов.

Специалисты сослались на случай с 29-летней женщиной. В марте у нее покраснели глаза, и врачи диагностировали конъюнктивит, однако традиционное лечение не помогало.

После того как она рассказала, что ездила в Азию, ее протестировали на COVID-19 — результат оказался положительным. Более распространенных симптомов коронавируса — кашля и лихорадки — у пациентки не было.