Пусть не подумает читатель, что haqqin.az решил заняться рекламой автобусных маршрутов. Да к тому еще в период строгих ограничений, вызванных пандемией коронавируса, когда междугородние рейсы автобусов в стране запрещены для предотвращения распространения заразы. И мы этой информацией, полученной из достоверных источников, хотим заинтересовать не потенциальных пассажиров, а скорее, те органы, которые призваны бороться с незаконными проявлениями слишком большой активности лиц, желающих воспользоваться возникшими сложностями для собственной наживы.

Первый сигнал о подобных незаконных действиях некоторых водителей в условиях пандемии поступил в haqqin.az еще в апреле – в самый разгар жесткого карантинного режима. Нашему читателю срочно потребовалось поехать в Закатальский район. Но как осуществить столь простое в обычное время желание в условиях режима строгого карантина, подсказать никто не мог. Ни советы окружающих, ни поиски знакомых не помогли. И вдруг объявился он, радостный такой: «Сделал свое дело!»

Град вопросов мгновенно обрушился на него – как, когда, кто, каким образом?.. Ответ оказался настолько простым и неожиданным, что вначале ему никто не хотел верить. Но постепенно стала вырисовываться вся картина. Оказывается, поехать в любой район страны даже в условиях строгих ограничений - дело плёвое. Стоит только позвонить «доброму человеку». А таких «добрых человечков» в его списке оказалось много.

Стоит, скажем, позвонить некоему Васифу (050 464 79 77), и считай дело сделанным. Нужно только сообщить ему адрес, и в нужное время за тобой заедет машина, которая доставит… Нет, не в Закаталы, а в поселок Мушвиг, что на выезде из Баку. А там тебя ждет микроавтобус, в котором тебя дожидаются попутчики, которым тоже понадобилось срочно поехать в этот район. Он же и обратно доставит в Баку. Правда, поездка обходится намного дороже, чем в нормальные дни в маршрутных автобусах, но кто на это обратит внимание, когда приспичило.

Журналистское любопытство сразу же вызвало желание выяснить детали столь наглого нарушения установленного Оперативным штабом карантина. И выяснилась совсем неприглядная картина.

Из поселка Мушвиг в Закаталы и обратно работает не один минивэн типа Mercedes-Benz Viano. Эти машины не предназначены для пассажироперевозок, поэтому их обычно мало проверяют по дороге. Их водители уже не один год переманивают потенциальных пассажиров маршрутных автобусов. И делают это на глазах у всех – десятки таких машин чуть ли не круглосуточно дежурят рядом с Бакинским международным автовокзалом. Но ни Управление автотранспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, ни ГАИ, как раз и призванные бороться с такими нарушениями, «не обращают на них внимания».

Но автовокзал давно закрыт, заниматься здесь массовыми перевозками пассажиров в районы страны ему не позволено. Зато никто не запрещает этим заниматься в далеком от центра поселке. А раз кто-то едет в район, то, естественно, кто-то едет и обратно. И вот в нескольких поселках столицы, в зависимости от направления маршрута, созданы такие мини-автовокзалы по вызову. Обслуживание, как мы уже отметили, на высоком уровне – берут у дома и доставляют по нужному адресу. Лишь бы деньги были. Только в Закаталах, как удалось выяснить, кроме Васифа – признанного диспетчера минивэнских маршрутов – орудуют с десяток других виртуальных организаторов перевозок. Захид (050 689 20 44), Вюсал Акифоглу (070 303 39 85), Аскер (070 277 48 77) – вот неполный перечень лиц, готовых обслужить на высоком уровне любого заказчика.