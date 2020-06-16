Как Асиф, Васиф, Агасиф обходят режим карантина в Азербайджане явки и телефоны

Алхас Исмаилов, отдел социума

Пусть не подумает читатель, что haqqin.az решил заняться рекламой автобусных маршрутов. Да к тому еще в период строгих ограничений, вызванных пандемией коронавируса, когда междугородние рейсы автобусов в стране запрещены для предотвращения распространения заразы. И мы этой информацией, полученной из достоверных источников, хотим заинтересовать не потенциальных пассажиров, а скорее, те органы, которые призваны бороться с незаконными проявлениями слишком большой активности лиц, желающих воспользоваться возникшими сложностями для собственной наживы.

пустой автовокзал

Первый сигнал о подобных незаконных действиях некоторых водителей в условиях пандемии поступил в haqqin.az еще в апреле – в самый разгар жесткого карантинного режима. Нашему читателю срочно потребовалось поехать в Закатальский район. Но как осуществить столь простое в обычное время желание в условиях режима строгого карантина, подсказать никто не мог. Ни советы окружающих, ни поиски знакомых не помогли. И вдруг объявился он, радостный такой: «Сделал свое дело!»

Град вопросов мгновенно обрушился на него – как, когда, кто, каким образом?.. Ответ оказался настолько простым и неожиданным, что вначале ему никто не хотел верить. Но постепенно стала вырисовываться вся картина. Оказывается, поехать в любой район страны даже в условиях строгих ограничений - дело плёвое. Стоит только позвонить «доброму человеку». А таких «добрых человечков» в его списке оказалось много.

Стоит, скажем, позвонить некоему Васифу (050 464 79 77), и считай дело сделанным. Нужно только сообщить ему адрес, и в нужное время за тобой заедет машина, которая доставит… Нет, не в Закаталы, а в поселок Мушвиг, что на выезде из Баку. А там тебя ждет микроавтобус, в котором тебя дожидаются попутчики, которым тоже понадобилось срочно поехать в этот район. Он же и обратно доставит в Баку. Правда, поездка обходится намного дороже, чем в нормальные дни в маршрутных автобусах, но кто на это обратит внимание, когда приспичило.

Журналистское любопытство сразу же вызвало желание выяснить детали столь наглого нарушения установленного Оперативным штабом карантина. И выяснилась совсем неприглядная картина.

Из поселка Мушвиг в Закаталы и обратно работает не один минивэн типа Mercedes-Benz Viano. Эти машины не предназначены для пассажироперевозок, поэтому их обычно мало проверяют по дороге. Их водители уже не один год переманивают потенциальных пассажиров маршрутных автобусов. И делают это на глазах у всех – десятки таких машин чуть ли не круглосуточно дежурят рядом с Бакинским международным автовокзалом. Но ни Управление автотранспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, ни ГАИ, как раз и призванные бороться с такими нарушениями, «не обращают на них внимания».

Но автовокзал давно закрыт, заниматься здесь массовыми перевозками пассажиров в районы страны ему не позволено. Зато никто не запрещает этим заниматься в далеком от центра поселке. А раз кто-то едет в район, то, естественно, кто-то едет и обратно. И вот в нескольких поселках столицы, в зависимости от направления маршрута, созданы такие мини-автовокзалы по вызову. Обслуживание, как мы уже отметили, на высоком уровне – берут у дома и доставляют по нужному адресу. Лишь бы деньги были. Только в Закаталах, как удалось выяснить, кроме Васифа – признанного диспетчера минивэнских маршрутов – орудуют с десяток других виртуальных организаторов перевозок. Захид (050 689 20 44), Вюсал Акифоглу (070 303 39 85), Аскер (070 277 48 77) – вот неполный перечень лиц, готовых обслужить на высоком уровне любого заказчика.

Ан нет! Минивэны объезжают карантин

Да, все это удалось выяснить, но вскоре карантин смягчился. Многие после соответствующего оформления стали выезжать в районы, и мы решили воздержаться от публикации. Но буквально сегодня поступил новый сигнал о том, что ночью, а именно в 23-00, в Закаталы выезжает уже большой автобус Metropol с госномерным знаком 90 TL 452. Правда, потом время выезда было перенесено на 17-00, причина – автобус наполнился раньше, чем ожидали организаторы рейса. Причем выезжает не из дальних поселков, а из гаража рядом с Международным бакинским автовокзалом. Этот гараж не имеет отношения к автовокзалу, его все называют гаражом Бекира. Известно и время выезда этого автобуса из так называемого старого гаража в Закаталах – завтра ночью. А связь с водителем можно поддерживать по телефону 050 762 11 10.

Странно, государство во избежание массового скопления людей и опасности переноса болезни закрывает всё движение транспорта, неся огромные финансовые потери и доставляя невиданные неудобства гражданам, а небольшая группа дельцов, пользуясь этим, набивает собственные карманы. Какой же смысл закрывать автовокзалы и междугородние маршруты, если их место тут же заняли вначале какие-то минивэны с ни за что не отвечающими водителями за рулем. А теперь на коронавирусную вахту вышли и большие автобусы. Любая авария при этом списывается на случайность. А государство, теряющее миллионы из-за закрытых транспортных коммуникаций, ничего не имеет с этих минивэнщиков и водителей больших их собратьев. Чего трудно сказать о соответствующих госорганах. И неспроста мы привели здесь имена и телефоны, номера автобусов - может, они наконец-то займутся своим делом.

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