Ученые расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая расшифровали данные генома коронавирусной инфекции COVID-19, вспышка которого произошла на оптовом рынке Пекина на прошлой неделе. Об этом сообщает сайт национального центра данных по микробиологии КНР.

«Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через «Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус» официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке Синьфади и геноме вируса», — цитирует РБК сообщение центра.

В частности, речь идет о геноме вируса, который обнаружили у заболевших в Пекине пациентов, а также о геноме вируса, найденного в образцах с окружающей среды. Специалисты передали данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) «для общего пользования международным сообществом».

Вспышку коронавируса на оптовом рынке Синьфади в Пекине зафиксировали 12 июня. Торговый зал закрыли после подтверждения коронавируса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая, а в районе вокруг рынка были введены жесткие меры контроля. Руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун спрогнозировал, что в ноябре текущего года в Китае ожидается вторая волна коронавируса. По словам Вэньхуна, коронавирус наиболее приспособлен к низким температурам, в связи с чем зимой он может распространяться быстрее. При этом, по мнению специалиста, вторая волна не будет настолько стремительной, как первая.