Генпрокурор продолжает трясти прокуратуру
В Генеральной прокуратуре продолжаются кадровые реформы. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующими приказами генпрокурора Кямрана Алиева Ибрагим Лемберанский назначен прокурором Сабунчинского района Баку, Эльман Сулейманов – Ясамальского, Хидаят Нуралибеков – Наримановского, а Гасан Ханифаев - Насиминского района города.
Помимо этого, Тариэль Алекперов назначен прокурором Лянкяранского района, Намик Мурадов – Губинского, Рамин Гусейнов – Гёйчайского, Джейхун Алмасов – Евлахского района.
Другими приказами генпрокурора Кямрана Алиева Эльшан Албендов назначен замначальника Управления по контролю за следственной и оперативной деятельностью таможенных и налоговых органов, а Ядигар Асланов – начальником отдела в Управлении по работе с документами и обращениями.