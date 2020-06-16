В Азербайджане женщины впервые возглавили районные прокуратуры
Впервые в истории прокуратуры независимого Азербайджана женщины назначены районными прокурорами, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.
Соответствующими приказами генпрокурора Кямрана Алиева помощник прокурора Низаминского района Саадат Рустамова была назначена прокурором Гобустанского района, а старший прокурор-методист Управления по контролю за следственной и оперативно-поисковой деятельности таможенных и налоговых органов Лала Гусейнова назначена прокурором Зангиланского района.