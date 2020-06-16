Венгрия призвала Евросоюз передать Турции обещанные €6 млрд

Венгрия призывает Евросоюз перечислить в кратчайшие сроки Турции в полном объеме обещанные шесть миллиардов евро на содержание сирийских беженцев. Об этом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал по итогам видеоконференции с министрами иностранных дел «Вышеградской четверки» (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии).

По словам венгерского министра, главной темой встречи стало сотрудничество между ЕС и Турцией.

Сийярто подчеркнул, что страны «Вышеградской четверки» выступают за укрепление стратегических отношений между Турцией и ЕС. Глава венгерской дипломатии считает, что сотрудничество с Анкарой во многом в интересах стран ЕС.

Сийярто также отметил, что в ходе пандемии Венгрия не испытывала проблем с поставками медицинского оборудования из Турции.

Он привлек внимание к тому, что Турция играет ключевую роль в остановке потока миграции в Европу: «Если Турция не остановит поток мигрантов, то в первую очередь пострадают страны Центральной Европы. Просители убежища достигают южных границ Венгрии через несколько дней, после того как пересекут турецко-греческую границу. Мы не хотели бы столкнуться с такой ситуацией. Поэтому ЕС следует как можно скорее перечислить Турции обещанные шесть миллиардов долларов».