Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.

По словам агента, Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона. «Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать», — сказал представитель актера.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Также он сыграл андроида в «Чужом» Ридли Скотта. В начале актерской карьеры блистал на театральной сцене и в 1965 году был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V.